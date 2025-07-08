Он заявил Зеленскому, что не приказывал Пентагону заморозить поставки оружия.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу заявил, что он не несет ответственности за приостановку поставок оружия в Киев, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, осведомленные о деталях разговора.

"Трамп сообщил Зеленскому в телефонном разговоре в пятницу, что он распорядился провести проверку запасов боеприпасов Пентагона после того, как США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в прошлом месяце, но не приказал министерству заморозить поставки оружия", - говорится в статье.

При этом песс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила на брифинге в понедельник, что именно министр обороны Пит Хегсет, вступив в должность, распорядился провести проверку, "чтобы убедиться, что все, что выходит за пределы страны, соответствует интересам Америки".

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Также, как отметили источники, Трамп заверил Зеленского, что США предоставят "столько военной помощи, сколько смогут".

Как сообщил представитель Министерства обороны, Объединенный штаб Пентагона завершил оценку замороженной помощи Украине. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн готовит рекомендацию Хегсету о том, следует ли возобновить поставки.

Также, по данным собеседников издания, Совет национальной безопасности Белого дома соберется во вторник, чтобы обсудить, как продвигаться дальше с поставками оружия в Украину.

Помощь США Украине - последние новости

Издание Politico писало, что США могут возобновить поставки Украине некоторых видов оружия после встреч спецпосланника Кита Келлога с министром обороны Украины Рустемом Умеровым на этой и следующей неделе.

Дональд Трамп 7 июля анонсировал передачу оружия украинской армии.

Впоследствии в Пентагоне заявили, что отправят дополнительное вооружение в Украину по поручению президента Дональда Трампа.

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