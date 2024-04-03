Противникам удалось продвинуться в Ивановском, отметили аналитики.

В среду, 3 апреля, появилась информация, что российские оккупанты захватили Водяное.

Противникам также удалось продвинулся в селе Ивановское (Донецкая область), пишут аналитики DeepState в Telegram. "Уточняется линия соприкосновения возле Вербового", - отмечается в сообщении.

Продолжается война в Украине - новости, которые стоит знать

Командир батальона ударных дронов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады украинской армии Юрий Федоренко в конце марта говорил, что враг сосредоточил ключевые усилия на атаках в направлении города Часов Яр (Донецкая область).

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1 апреля российские источники утверждали, что оккупанты якобы продвинулись в сторону этого населенного пункта и находились на расстоянии приблизительно километр от его восточной окраины. Такую информацию не подтвердил американский Институт изучения войны.