Американские аналитики сообщили, на каком расстоянии от Часового Яра, по подтвержденным сведения, находятся российские захватчики.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и российские источники в понедельник, 1 апреля, утверждали, что части 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии РФ продвинулись в сторону города Часов Яр Донецкой области и якобы находились на расстоянии 650 метров - 1 км от его восточной окраины.

Визуальных подтверждений такого вражеского продвижения нет, поделился американский Институт изучения войны (ISW) в своей свежей сводке. По его сведениям, собраны "данные только для подтверждения того, что российские войска находятся примерно в 1,5 километра от восточной окраины Часового Яра в самой дальней точке их подтвержденного наступления".

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В центре внимания Часов Яр - новости

Утром 2 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в течение прошлых суток наши защитники на Бахмутском направлении отразили 18 атак со стороны россиян. В том числе вражеские атаки отражены возле Часового Яра.

В конце марта командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко говорил, что противники сосредоточили основные усилия на атаках в направлении этого города.

В начале апреля военный эксперт Алексей Мельник сказал, что враг вряд ли способен перейти в масштабное наступление по всей линии фронта, однако может попытаться совершить прорыв на каком-то участке.

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