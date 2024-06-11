Полуостров может стать переговорным пунктом, имеющим стратегическое значение для всей войны, полагает западный журналист.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и росссийский диктатор Владимир Путин может потерять пока еще оккупированный РФ Крым.

Возможно, на полуострове вообще не нужны украинские "сапоги на земле", а нужно перекрыть артерии для вражеских поставок усилить давление и ждать, пока не иссякнут ракеты, боеприпасы и основные запасы, говорится в статье британского журналиста Тома Шарпа для The Telegraph.

"А потом наблюдать за тем, как растут счета, поскольку Путин вынужден сжигать ресурсы, чтобы удержать полуостров, не добившись ничего, кроме пропагандистского проигрыша. Добавьте к этому фактор неловкости, и Крым станет не просто значительно сокращенной оперативной базой, а переговорным пунктом, имеющим стратегическое значение для всего конфликта", - отмечается в статье.

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Журналист подчеркнул, что сейчас Крым питают две артерии - Керченский мост и новая железнодорожная линия, построенная через сухопутный мост с востока, и оба эти объекты находятся в зоне действия американских ракет ATACMS.

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