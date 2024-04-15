Плетенчук отметил, что для РФ Крымский сейчас мост имеет больше символический характер, а не военный.

Спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона отреагировал на статью The Sun, в которой журналисты рассказали о планах Украины уничтожить Крымский мост.

"Мы неоднократно об этом говорили откровенно, об этом говорил наш президент. Эта незаконная пристройка к нашему Крыму, она должна быть разрушена. И однажды вы в очередной раз увидите новости, которые вы видели раньше. О том, что мост выведен из строя. Вопрос лишь в том, какой будет степень этого повреждения. И конечно, мы будем делать все возможное для того, чтобы его там больше не было", - пояснил Плетенчук.

Он также рассказал, каким образом РФ сейчас использует Крымский мост и как готовится к его уничтожению.

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"Да, для россиян он имеет возможно даже больше символический характер. Использовать его для военной логистики они уже не могут после полученных повреждений. На нем остается энергетическая ветка, которая заходит в Крым. Но в основном, им пользуются именно рядовые россияне, которые незаконно посещают украинский Крым. Поэтому вполне логичное решение российского руководства построить альтернативный путь по понятным причинам", - добавил он.

Уничтожение Крымского моста: что известно

Накануне таблоид The Sun опубликовал материал, в котором заявил, что Силы обороны уничтожат Крымский мост до середины июля этого года. Отмечается, что это станет возможным благодаря комбинированной атаке Storm Shadow, морскими беспилотниками и с помощью западных истребителей F-16.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Крымский мост остается украинской целью. Поэтому Россия прилагает усилия, чтобы сохранить мост.

Ранее глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил, что кроме преодоления систем ПВО и оборонительных рубежей РФ, проблемой является капитальный характер конструкции Крымского моста, ведь он проектировался так, чтобы мог выдерживать сейсмические колебания и тому подобное.

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