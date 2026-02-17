Спецназовцы СБУ устроили 'бавовну' на российском химзаводе, - источники

По предварительным данным, удар пришелся по установке производства метанола.

Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ осуществили новый deep strike в глубине России. Этой ночью они поразили одного из крупнейших производителей метанола в РФ и Европе.

Как сообщили источники УНИАН в спецслужбе, завод "Метафракс Кемикалс" расположен в Пермском крае более чем в 1600 км от границы с Украиной.

Предприятие производит метанол, уротропин, карбамид и пентаэритрит - химические компоненты для производства взрывчатых веществ и других материалов военного назначения. Завод является объектом российского ВПК и находится под международными санкциями.

По словам собеседника, в местных телеграм-каналах сообщали о как минимум шести взрывах на территории предприятия и эвакуации работников завода. По предварительным данным, удар пришелся по установке производства метанола.

"СБУ продолжает системно работать по предприятиям, которые обеспечивают российский ВПК сырьем и компонентами для производства вооружения. Поражение таких объектов снижает темпы производства боеприпасов, затрудняет поставки ресурсов для армии и непосредственно влияет на снижение интенсивности боевых действий против Украины", - сообщил информированный источник в СБУ.

Атаки по военным объектам РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 февраля, в районе н.п. Ильский (Краснодарский край, РФ) поражен нефтеперерабатывающий завод "Ильский". Зафиксировано поражение цели с последующим пожаром на территории объекта. Впоследствии в Генштабе подтвердили поражение.

Ильский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий нефтяной отрасли на юге РФ и играет важную роль в производстве нефтепродуктов. Суммарная мощность установок первичной переработки составляет 6,6 млн тонн нефти в год. Предприятие задействовано в обеспечении армии оккупантов.

