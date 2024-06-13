По имеющейся информации, в пункте базирования они находятся в полупогруженном состоянии - на поверхности остается только мостик, а корпус находится под водой.

Россия держит свои субмарины в пункте базирования в Черном море в полупогруженном состоянии, чтобы защитить их от потенциальных атак Сил обороны Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, безопасным местом пребывания своих подводных лодок оккупанты могут "бесспорно считать" положение под водой.

"Даже была такая информация, что в пункте базирования они находятся в полупогруженном состоянии. То есть на поверхности остается только мостик, а непосредственно корпус - под водой. В принципе вполне понятна такая тактика. Конечно, враг ожидает возможных ракетных ударов и пытается таким образом скрыть корабли...", - сказал Плетенчук.

Видео дня

Вместе с тем он отметил, что на постоянной основе подводные лодки находятся в пункте базирования в Новороссийске (РФ). По его данным, это одна из двух и фактически единственная база в Черном море, которая расположена на более-менее большом расстоянии от средств поражения ВСУ.

"В Крыму российских кораблей немного остается, а подводной лодки нет ни одной", - подчеркнул спикер ВМС ВСУ.

По информации военных моряков, в акватории Черного моря сейчас находится подводная лодка противника, на борту которой может быть до четырех ракет типа "Калибр".

"Она в акватории уже несколько суток. Подводные лодки там находятся на постоянной основе, посменно - это такая тактика, которую избрал враг относительно присутствия в Черном море", - уточнил Плетенчук, добавив, что всего в Азово-Черноморском регионе у россиян имеются четыре субмарины, из них три являются носителями крылатых ракет. Несколько дней назад одна из них запустила ракету по Николаевской области, но безрезультатно.

В Азовском море сейчас зафиксировано восемь кораблей вражеского флота, из них три - надводные ракетоносители, снаряжение которых может быть до 24 крылатых ракет типа "Калибр".

В то же время, по словам Плетенчука, это, вряд ли, боевое дежурство. Военный уточнил, что, учитывая количественно-качественный состав корабельной группировки РФ в Азовском море, скорее всего, они там находятся с целью обучения личного состава.

Он отметил, что враг сейчас способен завести дополнительно в акваторию указанного региона только корабли, которые по габаритам могут пройти определенными каналами.

"Это - малые ракетные корабли, то есть класса "река-море". Другой аспект - их нет смысла туда заводить. В основном это корабли, к производству которых они вынужденно вернулись 10 лет назад из-за недостатка двигателей... Были вынуждены перейти к серии меньших кораблей - "река-море", - рассказал Плетенчук.

Ситуация с российскими военными кораблями после атак ВСУ

С начала полномасштабной войны украинские военные уничтожили или поразили немало кораблей Черноморского флота РФ, включая подводную лодку.

Ранее представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявлял, что из-за опасности со стороны ВСУ враг начал выводить все свои ценные корабли из временно оккупированного Крыма в Новороссийск, но не сможет держать их там "пожизненно" из-за отсутствия логистики, достаточного количества мест у причалов и имеющихся проблем с гражданской инфраструктурой.

В Черном море у россиян фактически две базы - Новороссийск и Севастополь. Последний был для них основным пунктом базирования. Новороссийск хоть и строился как военная база, все равно не рассчитан на то количество единиц, которое они туда пытаются завести.

Вас также могут заинтересовать новости: