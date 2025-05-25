Дожди пройдут на западе, севере и в центре.

В Украине в понедельник, 26-го мая, предполагается значительный температурный контраст - от +9 на западе до +29 на востоке, в некоторых регионах пройдут дожди. Таким прогнозом поделилась известный синоптик Наталья Диденко.

Так, на западе завтра будет прохладнее всего - +9...+15 градусов. На севере будет +18...+22, а Сумская область прогреется до +25 градусов.

В центральных областях +19...+23, на Полтавщине до +25, на Днепропетровщине до +28 градусов.

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В южной части +24...+28, хотя в Одесской области несколько прохладнее, +20...+24 градуса.

В восточных областях завтра будет теплее всего, +26...+29 градусов, прогнозирует Диденко.

"Дожди пройдут на западе, севере (кроме Сумщины), в центре (кроме Полтавщины и Днепра с районами) и в Одесской области. В большинстве южных областей, в Крыму и на востоке Украины будет преобладать сухая погода", - отмечает синоптик.

В то же время она предупреждает о возможных штормовых порывах ветра на Левобережье Украины, до 15-20 метров в секунду.

В Киеве в понедельник сохранится дождливая погода с температурой воздуха до +18, +19 градусов и порывами ветра.

Каким будет лето в Украине

Как отмечают синоптики Укргидрометцентра, в этом году погода в июне ожидается теплее, чем обычно - на 1,5 - 2° выше нормы. Что касается осадков, то их за месяц выпадет в пределах нормы (80 - 120 %).

Также начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань прогнозирует в этом году лето в Украине жаркое и с минимальным количеством осадков.

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