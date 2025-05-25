Актриса также рассказала о сне, который ей приснился о погибшем герое.

Известная украинская актриса Елена Кравец высказалась о гибели ведущего Максима Нелипы.

23 мая в Киеве состоялась церемония прощания с защитником, который трагически погиб на фронте. На нее пришли родственники, друзья, коллеги и побратимы Максима. Елена призналась, что не смогла приехать на похороны друга, однако увидела его в своем сне и решила рассказать о нем в своем Instagram.

"Дорогой Макс, не смогла попрощаться с тобой... Но знаешь, мой друг, я и не хочу этого. Я не хочу с тобой прощаться... На девятый день ты приснился мне и весь сон улыбался своей искренней широкой улыбкой. Мы вспоминали с тобой, как жили, когда мир был добрее и когда казалось, что все еще впереди! Как мы встречались почти каждую неделю у вас дома, на даче или у тебя на природе... Как ловко ты рыбачил, как мы варили уху, постоянно шутили из ничего и пели твой любимый "My way". Я проснулась с улыбкой и потом долго грустила. Спасибо тебе за тепло, которое оставляет твоя жизнь в моих и наших воспоминаниях, и пусть тебе там будет так же легко, как нам было рядом с тобой", - написала Кравец.

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К слову, Максим Нелипа был ведущим и бывшим актером "Дизель шоу". В начале полномасштабной войны стал на защиту страны: вступил в ряды ТрО, а дальше продолжил службу в ВСУ. Позже 48-летний мужчина получил звание старшего лейтенанта, но 12 мая он трагически погиб в борьбе с российскими оккупантами.

Напомним, ранее украинские звезды отреагировали на смерть защитника Максима Нелипы и вспомнили, каким он был.

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