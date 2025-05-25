Он отметил, что истребители, летящие невероятно низко над землей - обычное явление в украинско-российской войне.

Почему эти истребители летают так низко? - это хороший вопрос, потому что это практика, которая бросает вызов ожиданиям. Ведь, например, в фильмах они всегда летают высоко.

Как пишет Джонатан Кантор в материале для Slashgear, военные летчики действительно работают на относительно низких высотах для различных целей. Он отметил, что во время обучения самолеты остаются ниже 3 км, где летают со скоростью около 462 км в час. Это значительно медленнее, чем у истребителей, таких как F-35A Lightning II, которые могут развивать скорость до 1931 кв в час. Кантор отметил, что также низко летать может T-6 Texan II, который является ведущим военным учебным самолетом, на котором пилоты изучают основы полета.

Истребители также летают на высоте менее 3 км, проходя подготовку для определенных типов миссий. "А если говорить о боевых операциях, то истребитель нередко держится низко над землей, чтобы избежать обнаружения радаром противника", - написал обозреватель. Тем не менее, как подчеркнул Кантор, сегодня это не так необходимо, как раньше, из-за передовых технологий скрытности и того, как современные радиолокационные системы обнаруживают приближающиеся угрозы.

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"Вот все причины, по которым истребители летают низко над землей", - отметил он.

Низкие полеты во время небоевых операций и тренировок

Истребители и другие самолеты действуют на малых высотах вблизи баз. Военно-воздушные силы, как правило, делают это часто и резервируют низкоуровневое воздушное пространство для следующих типов обучения: полеты по приборам, которые требуют обучения ниже 3 км и ограничения скорости 462 км в час.

Другой вид обучения - визуальные полеты, которые проходят на той же высоте, но со скоростью больше 462 км в час. Однако во время таких полетов самолетам запрещено отклоняться от курса.

Кантор привел пример, что американские военные действуют в соответствии с идеологией, что их силы "тренируются во время боя", поэтому, если предстоящая миссия требует полета на малой высоте, подготовка к этой операции будет включать этот тип маневрирования.

Полет на малой высоте во время боевых операций

Боевые операции существенно отличаются от небоевых учебных операций. Если кто-то летит в район, чтобы бомбить цель, то беспокойство будет заключаться не в том, летит ли истребитель слишком низко. Цель состоит в том, чтобы выполнить миссию и вернуться. Чтобы пилоты умели это делать, ВВС обучают их летать на высоте всего 30 м над землей на высоких скоростях.

Это делается для того, чтобы они могли буквально "летать под радаром". Работа на высоких скоростях и малых высотах может помочь избежать наземных ракетных радиолокационных систем, зенитной артиллерии, ракет класса "земля-воздух" и вражеских истребителей, если они делят воздушное пространство:

Истребители, летящие невероятно низко над землей - обычное явление в украинско-российской войне, где слишком высокий полет - хороший способ получить неудачную встречу с зенитной ракетой"

Он объяснил, что хотя современные радиолокационные системы могут обнаруживать низколетящие самолеты, многие из них по-прежнему ограничены прямой видимостью.

"Полет на малой высоте снижает эффективность радиолокационной системы, поэтому военные летчики продолжат летать низко над землей во время многих боевых операций", - констатировал Кантор.

Другие новости о самолетах

Ранее экс-консультант Пентагона Рубен Джонсон сказал, что инстребители F-16 работают в Украине на пределе возможностей. Он отметил, что истребители оказались эффективными в запуске ракет и бомб по российским передовым позициям. Также украинцы используют их для миссий по перехвату российских ракет и беспилотников.

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