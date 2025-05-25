Проблема может появиться во время перезагрузки компьютера.

У видеокарт NVIDIA RTX 5060 и 5060 Ti массово фиксируются жалобы на чёрный экран: системы зависают или не подают признаков жизни даже на этапе загрузки BIOS. Проблема стала настолько распространённой, что NVIDIA выпустила отдельное обновление прошивки, хотя оно помогает не всем.

Пользователи жалуются на внезапные отключения изображения без какой-либо закономерности: иногда при включении, иногда уже в процессе работы. Причём это не связано с нагрузкой, чёрный экран может появиться даже в простое. У некоторых вообще нет сигнала от видеокарты, пока система не загрузится в безопасном режиме.

Проблема коснулась обеих моделей: и RTX 5060, и 5060 Ti. Причём у Ti-версии случаи полной неработоспособности - не редкость. Пока одни пользователи ещё могут загрузиться в безопасном режиме, другие вообще не могут попасть даже в BIOS.

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Вышло обновление GPU UEFI Firmware Update Tool v2.0, которое обновляет прошивку видеокарты. Но есть нюанс: применять его стоит только если чёрный экран возникает после перезагрузки. То есть это не универсальное решение, а скорее попытка снизить количество критических сбоев.

Рекомендации от NVIDIA:

Полностью обесточить, а потом снова запитать систему перед включением

Использовать последнюю прошивку BIOS от производителя материнской платы

Переключиться в режим UEFI Boot (а не Legacy/CSM)

Загрузиться через альтернативный видеовыход (встроенное видео или другая видеокарта)

Дождаться загрузки ОС с установленным драйвером

Важно: если материнская плата не поддерживает UEFI, NVIDIA предлагает обратиться в техподдержку производителя видеокарты для получения альтернативной прошивки VBIOS под Legacy-режим.

Ранее мы рассказывали, что NVIDIA выдавала RTX 5060 на обзоры при условии, что карта будет тестироваться только в 5 играх. Кроме того, обзорщикам было запрещено сравнивать новинку с её предшественником RTX 4060 из прошлого поколения.

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