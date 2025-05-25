Узнайте ТОП-6 стран, где в 2025 году лучше всего живется беженцам.

Из-за полномасштабной войны украинцы покидают страну - более 5 миллионов стали беженцами. В основном люди едут в страны Европы. У беженцев много трудностей - языковой барьер, поиски работы и жилья, подбор школы для ребенка. Но в некоторых местах обжиться все же проще, чем в других.

В Европе для наших сограждан действует временная защита, которая истекает в марте 2026 года. Мы рассказали, в какой стране самые лучшие условия для беженцев из Украины. Несколько государств предлагают высокие пособия, рабочие места и бесплатную медицину.

Куда лучше ехать беженцам из Украины 2025

Выбирая территорию для переезда, будущих мигрантов прежде всего волнуют вопросы трудоустройства, цен на аренду и наличия инфраструктуры для детей. По этим критериям определяют, куда лучше всего ехать беженцам из Украины.

Польша

Эта соседняя страна - лидер по количеству наших переселенцев. По прибытию нужно оформить статус ПЕСЕЛЬ УКР, который открывает доступ к трудоустройству и бесплатной медицине. Сограждане могут найти бесплатное жилье в Польше или получать частичную компенсацию стоимости аренды. Для украинцев с детьми есть программа "Семья 300", по которой на ребенка каждый месяц выплачивают пособие 800 злотых.

Работа в Польше для украинцев есть, а если не получается устроиться, то можно оформить статус безработного и получать помощь. Язык близок к украинскому, а на первое время можно заучить простые польские фразы. Все эти факторы делают Польшу одной из стран, куда лучше ехать беженцам из Украины.

Германия

Это второе по популярности государство среди переселенцев. Временная защита в Германии позволяет легально тут находиться. Местные власти не бросают переселенцев на произвол судьбы, а помогают с трудоустройством, изучением языка и доступом к бесплатной медицинской помощи.

Хорошая новость в том, что Германия - страна, где самое высокое пособие для беженцев из Украины. Взрослым выплачивают 506 и 563 евро для одиночек/одного из супружеской пары, а детям - от 357 до 471 евро. Выплаты снижаются, если отказаться от предложенной работы, а трудоустроенным их отменяют.

Чехия

Из всех стран именно Чехия приняла больше всего украинцев на количество населения. Встретить украинца в таких больших городах, как Прага, очень просто. После оформления временной защиты можно подать прошеные на выплаты - 4800 крон для взрослых и 3490 крон для ребенка. Также власти оплачивают переселенцам жилье в первые 3 месяца после переезда. Некоторые медицинские услуги также являются бесплатными.

Швеция

Скандинавские страны хотят, чтобы украинские беженцы у них остались, поэтому это хороший вариант для долгосрочного переезда. Переселенцы с временным видом на жительство и персональным номером страхования могут получать помощь на детей, бесплатное проживание в общежитиях или компенсацию аренды, а также скиду на медицину. Чем дольше украинец находится в Швеции, тем больше будет денежная помощь.

Латвия

Это ещё одна страна, где сейчас хорошо принимают беженцев из Украины. В Рижском центре поддержки украинцев нужно подать заявление для вида на жительство, а также оформить временную защиту. Латвийские власти предоставляют 120 дней бесплатного жилья и 30 дней питания. Есть одноразовая (272 евро на взрослого и 190 евро на ребенка) и ежемесячная (109 евро) помощь.

Испания

Беженцы в Испании оформляются в Барселоне, Мадриде и Малаге. Пособий для наших граждан нет, но можно оформить выплаты для малообеспеченных: 500-800 евро одинокому человеку или 1200-2000 евро на семью. Есть шанс получить бесплатное жилье от Красного креста. Проживание в Испании удобно для родителей школьников - украинцы могут учиться в школах на равных условиях с испанцами.

Вас также могут заинтересовать новости: