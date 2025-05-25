Его жена рассекретила имя малышки.

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал отцом в девятый раз.

Радостную новость сообщила его жена Керри Джонсон, которая родила девочку еще 21 мая, но скрывала свою беременность и сразу не рассказывала о пополнении в семье. Дочь супруги назвали Поппи Элиза Джозефин Джонсон.

"Добро пожаловать к нам, Поппи Элиза Джозефин Джонсон, которая родилась 21-го мая. Не могу поверить, какая ты красивая и крошечная. Чувствую себя невероятно счастливой. Мы все абсолютно очарованы. Не уверена, что я спала хоть минуту с момента твоего рождения, поскольку не могу прекратить смотреть на то, какая ты абсолютно прекрасная", - написала жена Джонсона и опубликовала фото политика с новорожденным ребенком в своем Instagram.

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Женщина также добавила, что их старшие общие дети очень ждали появления сестренки.

"Уилф, Роми и Фрэнк в полном восторге, особенно Роми, которая сильно хотела маленькую сестренку. Последний член банды. Жизнь уже не может быть лучше", - подчеркнула Керри.

К слову, это четвертый общий ребенок для Бориса и Керри. У бывшего премьер-министра Великобритании есть также четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Вилер и внебрачная дочь, которую родила искусствовед Хелен Макинтайр.

Напомним, ранее Борис Джонсон в день рождения произнес эмоциональную речь о победе Украины.

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