Повреждения зданий зафиксированы в трех районах столицы, по городу на открытой местности находят обломки сбитых вражеских воздушных целей.

В Киеве в результате ночной атаки пострадали 11 человек, из них 3 госпитализированы.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, информируя о последствиях ночной атаки РФ. По его информации, по состоянию на 8:00 ситуация в Киеве такая:

в Голосеевском районе обломки сбитого БпЛА повредили два жилых дома, в одном произошло частичное разрушение. Четыре человека получили легкие травмы;

в Днепровском районе обломки сбитого дрона повредили жилое помещение, ранили гражданского;

в Шевченковском районе в двух локациях зафиксированы повреждения в результате российской атаки. На местах работают экстренные службы.

"Всего от атаки пострадали 11 жителей Киева, троих госпитализировали", - добавил Ткаченко.

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Отдельно глава КГВА отметил, что по городу на открытой местности продолжают находить обломки сбитых вражеских воздушных целей. Жителей города он призвал не касаться их и не подходить близко, потому что эти части могут содержать взрывчатые вещества. Об обнаруженных обломках следует сообщить по номеру 101.

Ночная атака на Украину

В ночь на 25 мая (с 20:40 24 мая) Россия осуществила комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения. Украинские защитники сбили 45 крылатых ракет, обезвредили 266 вражеских БПЛА.

Вследствие вражеской атаки пострадали большинство регионов Украины. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БПЛА в 15 локациях.

Из-за варварской атаки россиян есть погибшие и пострадавшие, среди них дети.

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