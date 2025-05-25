В Киеве в результате ночной атаки пострадали 11 человек, из них 3 госпитализированы.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, информируя о последствиях ночной атаки РФ. По его информации, по состоянию на 8:00 ситуация в Киеве такая:
- в Голосеевском районе обломки сбитого БпЛА повредили два жилых дома, в одном произошло частичное разрушение. Четыре человека получили легкие травмы;
- в Днепровском районе обломки сбитого дрона повредили жилое помещение, ранили гражданского;
- в Шевченковском районе в двух локациях зафиксированы повреждения в результате российской атаки. На местах работают экстренные службы.
"Всего от атаки пострадали 11 жителей Киева, троих госпитализировали", - добавил Ткаченко.
Отдельно глава КГВА отметил, что по городу на открытой местности продолжают находить обломки сбитых вражеских воздушных целей. Жителей города он призвал не касаться их и не подходить близко, потому что эти части могут содержать взрывчатые вещества. Об обнаруженных обломках следует сообщить по номеру 101.
Ночная атака на Украину
В ночь на 25 мая (с 20:40 24 мая) Россия осуществила комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения. Украинские защитники сбили 45 крылатых ракет, обезвредили 266 вражеских БПЛА.
Вследствие вражеской атаки пострадали большинство регионов Украины. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БПЛА в 15 локациях.
Из-за варварской атаки россиян есть погибшие и пострадавшие, среди них дети.