Как сообщаю российские СМИ, Масалов имел звание старшего офицера.

Во время боев в Курской области РФ украинские воины ликвидировали российского оккупанта и титулованного спортсмена Тимура Масалова. Некрологи появились в российских пропагандистских СМИ.

Отмечается, что 22 мая 2025 года Масалова "задвухсотили" в Курской области. Он был командиром воинского подразделения 15-го отряда специального назначения "Вятич". На момент ликвидации Масалов имел звание старшего офицера.

Что известно о Тимуре Масалове

Тимур Масалов - российский военный и бывший чемпион мира по бирманскому боксу. Родился 6 июля 1992 года в Кировской области, долгое время проживал в городе Армавир.

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В 2017 году получил титул чемпиона мира по бирманскому боксу и занимал должность первого вице-президента Федерации бирманского бокса Краснодарского края.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Масалов присоединился к вооруженным силам России. Он занимал должность старшего офицера и командира 15-го отряда специального назначения "Вятич".

Другие новости о ликвидированных оккупантах

Как сообщал УНИАН, ВСУ уничтожили боксера предателя Артема Кудрявца, который до начала войны России с Украиной представлял Донецк на соревнованиях всеукраинского уровня вместе с украинскими боксерами Александром Усиком и Василием Ломаченко.

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