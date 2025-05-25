Россияне осуществили комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения.

В ночь на 25 мая (с 20.40 24 мая) Россия осуществила комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения. Украинские защитники сбили 45 крылатых ракет, обезвредили 266 вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что враг направил по Украине во время этой атаки:

9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (район пусков - Курская обл. РФ.);

55 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101, Калибр с самолетов стратегической авиации Ту-95, ТУ-160 (районы пусков - Саратовская обл., акватория Черного моря);

1 крылатую ракету Х-22 с самолета Ту-22М3 (из воздушного пространства над акваторией Черного моря);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с самолетов тактической авиации (пески с северного направления);

298 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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"По предварительным данным по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 45 крылатых ракет Х-101, Калибр, 2 ракеты Х-59/69 локально потеряно. Также в результате боевой обезврежено 266 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны. 139 - сбиты огневыми средствами поражения, 127 - локально потеряны/подавлены РЭБ", - информируют Воздушные силы.

Вследствие вражеской атаки пострадали большинство регионов Украины. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БПЛА в 15 локациях.

Атака на Украину - что известно о последствиях

Из-за варварской атаки россиян есть погибшие и пострадавшие, среди них дети. Так, в целом известно уже о более 3 десятках пострадавших и более 10 погибших. Есть погибшие в Киевской, Николаевской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Так, в Киевской области в результате вражеской атаки четыре человека погибли, еще 23 пострадали. Среди пострадавших шестеро детей. В Киеве от атаки пострадали 11 жителей.

В Житомирской области в результате вражеской атаки погибли 3 ребенка - 8, 12 и 17 лет.

В Николаевской области погиб мужчина, пострадали 5 человек, среди них подросток.

В Хмельницкой области погибли четыре человека, еще пять человек получили осколочные ранения.

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