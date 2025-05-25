На начало 2025 года 80% от всей критической электроники для российских дронов имела китайское происхождение.

Китай поставляет спецхимию, порох и станки на военные заводы России, сообщил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в интервью Укринформу.

По его данным, подтверждены поставки помощи от Китая на 20 российских заводов.

"Есть информация, что Китай поставляет станки, спецхимию, порох и компоненты именно на предприятия военного назначения. Мы имеем подтвержденные данные по 20 российским заводам", - сказал он.

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Кроме того, по словам Иващенко, в 2024-2025 годах зафиксировано по меньшей мере пять фактов авиационного сотрудничества с КНР, речь идет об оборудовании, запчастях и документации. Также зафиксировано шесть случаев крупных поставок спецхимии.

Глава Службы внешней разведки также рассказал, что на начало 2025 года 80% от всей критической электроники для российских дронов имела китайское происхождение.

Он отметил, что применяются подмены, обман в названиях, фирмы-прокладки, через которые из Китая в Россию идут все необходимые материалы для производства микроэлектроники.

Китай и война в Украине

Ранее в Китае заявили, что поддерживают все усилия, направленные на завершение войны в Украине, в частности, инициативу Украины, Европы и США о 30-дневном прекращении огня.

"Позиция Китая является последовательной и четкой. Мы считаем, что все усилия должны быть направлены на достижение мира", - сказал представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выражал уверенность, что Китай имеет серьезную возможность влиять на позицию российской стороны: "Пекин покупает энергоресурсы, помогает россиянам обходить санкции. Без него Москва точно не может воевать так, как она сейчас воюет".

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