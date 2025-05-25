Российская ПВО приняла собственный самолет за "странный дрон" и открыла огонь.

В ночь на 25 мая российская ПВО обстреляла собственный военный самолет во время атаки дронов возле Твери.

Как сообщает Defense Express, в российских соцсетях начала распространяться информация о вероятном сбитии стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 над территорией РФ. Однако видео, которое появилось впоследствии, опровергло эту версию.

На обнародованных кадрах видно, как российские зенитчики открыли огонь по самолету над городом Тверь. Силуэт воздушного судна не совпадает с формой Ту-160. Вероятно, речь идет о военном транспортнике типа Ту-134 или Ту-154. В частности, в Twitter-аккаунте Evergreen Intel указано, что это был Ту-134АК с бортовым номером RA-65996, который принадлежит ВКС РФ и взлетел с военного аэродрома "Мигалово" в окрестностях Твери.

Инцидент совпал с атакой дронов-камикадзе на регион. В местных Telegram-каналах массово появлялись сообщения о беспилотниках и видео с их сбиванием. Вероятно, российская ПВО приняла собственный самолет за "странный дрон" и открыла огонь. Впрочем, как видно из видео, попасть не удалось - борт избежал поражения.

В тот же вечер, по данным сервиса Flightradar24, из Москвы вылетели около 10 самолетов Минобороны РФ, хотя OSINT-исследователи насчитали еще больше.

"Дружественный огонь" по авиации РФ

Как сообщал УНИАН, это не первый случай "дружественного огня" со стороны российских военных. Российские силы противовоздушной обороны 21 июня сбили собственный транспортно-боевой самолет Ка-29 вблизи Анапы в Краснодарском крае. Весь экипаж погиб.

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