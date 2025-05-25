Австрийский вещатель резко отреагировал на высказывания JJ.

Победитель "Евровидения-2025" - австрийский певец Йоханнес Питч, он же JJ, который недавно призвал дисквалифицировать Израиль с международного песенного конкурса, попал в скандал.

После его резких высказываний о нежелании видеть представителя Израиля в следующем году на конкурсе, австрийский общественный вещатель ORF отреагировал на слова исполнителя. В частности, он подчеркнул, что не разделяет позицию JJ.

"Заявление JJ отражает исключительно его мнение. Вещатель основное внимание на "Евровидении" уделяет музыке, а не политике", - отметили представители ORF.

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Также главный организатор песенного конкурса - Европейский вещательный союз (EBU) - дал свой ответ на высказывания победителя "Евровидения-2025".

"Все участники из разных стран имеют право участвовать в песенном конкурсе "Евровидение" ежегодно, если соответствуют необходимым требованиям", - отметили представители организации.

Реакция JJ

Интересно, что сам JJ решил не молчать и также прокомментировал слова вещателя и организаторов.

"Хотя я критикую израильское правительство, я осуждаю любую форму насилия против гражданского населения в любой точке мира - будь то против израильтян или против палестинцев. Я не буду больше комментировать эту тему", - отметил артист.

К слову, JJ получил суммарно 436 баллов от жюри и зрителей, что позволило ему занять первое место на шоу с песней "Wasted Love". Второй стала представительница Израиля - Юваль Рафаэль с песней "New Day Will Rise". Ей отдали суммарно 357 баллами: из них 297 от зрителей и 60 от жюри. Третье место занял певец из Эстонии Tommy Cash с композицией "Espresso Macchiato" - у него 356 баллов. Группа Ziferblat, которая представляла Украину, оказалась на девятом месте и получила суммарно 218 баллов.

Напомним, ранее представители двух стран на "Евровидении-2025" просят дисквалифицировать Украину и Израиль с конкурса.

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