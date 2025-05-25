Никита откровенно рассказал о своих планах.

Популярный украинский певец Никита Киселев, который известен по песням "Романтично", "У волоссі осінь", "Купідон" и другими композициями, высказался об участии в "Евровидении". В частности, артист ответил, хотел бы поехать на международный песенный конкурс и представлять Украину.

По словам Никиты, он никогда не стремился попасть на это шоу и объяснил причину своего решения.

"Что касается "Евровидения", то я никогда не чувствовал внутреннего призыва туда идти. Во-первых, это очень ресурсозатратная история и в эмоциональном, и в финансовом смысле", - рассказал Киселев в интервью изданию Апостроф.

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Артист добавил, что также не готов тратить свое время на подготовку к конкурсу, ведь сейчас имеет другие приоритеты в работе.

"Участие в "Евровидении" - это минимум полгода жизни, полностью посвященного подготовке, а я сейчас в совсем другой фазе творчества. У меня постоянные релизы, новые песни ежемесячно, новые идеи, и я хочу сконцентрироваться именно на этом: музыке, зрителях, живом общении с аудиторией", - отметил Никита.

К слову, в этом году Украину на "Евровидении" представляла группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". Музыканты заняли 9 место и получили суммарно 218 баллов от жюри и зрителей. А победителем шоу в Базеле стал представитель Австрии - артист JJ с песней "Wasted Love".

Напомним, ранее Тина Кароль призналась, хочет ли во второй раз поехать на "Евровидение".

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