Разведка обнародовала видео операции, осуществленной вчера на временно оккупированной территории Запорожской области.

Украинская разведка провела операцию на временно оккупированной территории Запорожской области, в результате которой уничтожены цистерны с горючим, а также нарушено железнодорожное сообщение.

Об этом говорится в сообщении ГУР в Telegram, где также обнародованы кадры боевой операции

"24 мая 2025 года мастера ударных БпЛА подразделений активных действий ГУР МО Украины выследили и поймали поезд российских захватчиков с горючим. Прицельные удары по объекту оккупационной логистики прямо во время движения нанесли на железнодорожном участке Верхний Токмак-Молочанск-Федоровка. По меньшей мере три цистерны с горючим уничтожены. Железнодорожное снабжение российских оккупационных сил на временно порабощенных территориях Запорожской области и Крыма - нарушено", - отмечают в разведке.

Видео дня

ГУР отмечает, что вооруженная борьба, направленная на препятствование и паралич военной логистики московитов, продолжается.

Другие операции ГУР

Как сообщал УНИАН, украинская разведка проводит операции и непосредственно близко к Кремлю. В частности, в апреле в городе Балашиха Московской области было взорвано авто, возле которого в этот момент проходил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослав Москалик. Как известно, Москалик занимался регулярным планированием, координацией и подготовкой отчетности по ударам по Украине с применением ракет и дронов. Он решал вопрос выбора целей, аргументировал это, решал, какое применить вооружение и тому подобное.

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