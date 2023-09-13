И эта уникальная атака сразу стала успешной. Речь идет о критических повреждениях субмарины.

Украина впервые в истории применила крылатые ракеты для поражения подводной лодки. И эта фантастическая атака была удачной.

Об этом пишет Defense Express, анализируя украинскую атаку на Севастополь. Речь идет о выводе из строя на более чем длительный срок, или вообще полном уничтожении сразу двух кораблей - подводной лодки "Ростов-на-Дону" и большого десантного корабля "Минск".

"И если поражение большого десантного корабля произошло уже в третий раз, то как раз поражение подводной лодки является уникальной ситуацией, которая точно уже вошла в историю. Дело в том, что Украина не имеет штатных возможностей для борьбы с подводными лодками РФ. Сама по себе подводная лодка является сверхсложной целью, противодействие которым требует целого комплекса средств, с противолодочными кораблями, самолетами и вертолетами, собственными подводными лодками. Но в Украине сейчас ничего из выше перечисленного просто нет", - отмечает издание.

В частности, на вооружении ВСУ нет ни современных кораблей, которые могут осуществлять патрулирование акватории с целью поиска и уничтожения субмарин, ни таких противолодочных самолетов, как P-8 Poseidon или хотя бы P-3 Orion, ни конечно подводной компоненты флота.

Искать и уничтожать российские субмарины в Черном море ВМС Украины просто нечем. Единственная возможность поразить российскую подводную лодку - это уничтожить ее в надводном положении. А учитывая то, что даже дизель-электрические субмарины выполняют походы в подводном положении все время, единственное окно возможностей - это поражение в бухте.

"И как раз это и было осуществлено украинскими летчиками. И это первое в истории применение крылатых ракет для поражения подводной лодки за всю историю, тем более сразу результативное. И это уже не первый случай, когда Вооруженные Силы Украины говорят новые слова в военном морском упражнении, потому что до этого впервые в истории украинские военные уничтожили ракетный крейсер и результативно использовали морские дроны", - отмечает издание.

С огромной долей вероятности, эта атака может означать окончательный вывод из строя подводной лодки "Ростов-на-Дону". Речь идет не только о масштабах пожара, охватившего сухой док, где он находился вместе с ВДК "Минск", но и о том, что для поражения, скорее всего, были применены крылатые ракеты типа Storm Shadow. Они имеют боевую часть весом 450 кг, которая состоит из двух отдельных частей. Первая - лидирующий кумулятивный заряд, образующий в препятствии отверстие, в которое уже влетает основная обломочно-фугасная боевая часть.

Таким образом при поражении подводной лодки, или любого другого корабля, взрыв проходит в середине корпуса. Это уже означает критические повреждения, а в случае с масштабным пожаром, охватившим оба корабля, речь идет о критических последствиях, потому что они просто выгорают изнутри, а из-за высокой температуры плавятся переборки.

Атака на Севастополь

В ночь на 13 сентября в Севастополе раздавались взрывы, а небо освещали вспышки снарядов ПВО. Утром Министерство обороны России сообщило, что ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе.

По версии оккупантов всего было выпущено 10 ракет, из которых 7 якобы удалось сбить. Остальные попали по территории завода и вызвали там пожар. В частности оккупанты признали повреждения двух кораблей в доке, называть которые они не стали.

Позже российские телеграм-паблики распространили информацию, что от ударов ракет пострадали подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск". Также заявлялось о гибели двух человек, которые зачем-то решили провести ночь на военном объекте, который контролирует оккупационная армия.

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