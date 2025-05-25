Артистка также заговорила о личной жизни.

Известная украинская певица Ирина Билык впервые за долгое время поделилась семейным контентом в сети. Артистка умилила новым фото с двумя сыновьями.

В своем Instagram Ирина решила пообщаться с подписчиками. Один из вопросов поклонников был о том, как звезда любит отдыхать. Билык без колебаний ответила, что для нее это время с родными и опубликовала совместное фото с сыновьями: 26-летним Глебом и 9-летним Табризом. Когда был сделан снимок - исполнительница не отметила.

Также Билык ответила, что сейчас происходит в ее личной жизни. В частности, по словам певицы, она не влюблена и не состоит в отношениях после слухов о романе с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

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К слову, у Билык были романы с продюсером Юрием Никитиным, с моделью Андреем Оверчуком, от которого певица родила старшего сына. Также она была в долгосрочных отношениях с Дмитрием Коляденко и Дмитрием Дикусаром. Однако Ирина официально вышла замуж только раз за азербайджанского режиссера и фотографа Аслана Ахмадова. В браке с помощью суррогатной матери появился на свет их сын Табриз, но через 6 лет супруги развелись.

Напомним, ранее Ирина Билык прямо на концерте призналась в любви младшему на 28 лет артисту.

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