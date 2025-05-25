Вероятно, россияне ожидают массированную атаку со стороны Украины, считает Гетьман.

Россияне ожидают массированную атаку со стороны Украины, потому что не просто так ночью 25 мая 10 их правительственных бортов эвакуировали руководство на восток за Урал. Такое мнение высказал ветеран, майор запаса Алексей Гетьман на Radio NV.

"Очевидно, что это не совпадение. Мы слышали сообщения от нашего руководства, от нашего Главного управления разведки, в том числе, что мы готовим тоже массированную атаку по Москве. Называлось количество дронов, которые мы планировали использовать, может, не по одной Москве, а всей РФ, - это было до 1 тысячи дронов. Поэтому они (россияне, - ред.) испугались и убежали. Не просто так эти 10 бортов вылетели из Москвы на восток. Поэтому они ожидают нашу атаку", - прокомментировал Гетьман.

По его мнению, она действительно вскоре произойдет, "особенно после таких атак, как два дня подряд на нашу Украину". Гетьман также уверен, что системные перекрытия неба над РФ из-за наших атак в конце концов отразятся на поле боя непосредственно. Но он отметил, что это возможно только при регулярных ударах.

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"Мы это должны делать системно. Потому что само по себе попадание в завод полупроводников или аккумуляторный завод или поджоги нефтеперерабатывающих заводов - одна такая акция не может нам принести результат, который можно увидеть на поле боя. А системные удары, то есть если это делать системно, отразятся в конце концов на ситуации на поле боя. Это можно сравнить с нашими боевыми действиями против российского Черноморского флота", - сказал он.

Гетман напомнил, что Украина, не имея мощного флота такого "тонажа", как российский, используя исключительно морские дроны, заставила вражеский флот отойти в Новороссийск, и сейчас, по оценкам Института исследования войны, военно-морской флот РФ выполняет свою функцию процентов на 15, не более.

"Регулярность ударов по военно-промышленному комплексу Российской Федерации может тоже привести к тому, что они будут не на 100%, может, и не на 15%, но все же с уменьшенными возможностями работать. И тогда, когда мы это сможем существенно уменьшить регулярными ударами, тогда это будет заметно на линии фронта. Сейчас наши атаки вроде бы незаметны на передовой. Но вскоре, если наши удары не будут приостанавливаться, то это будет заметно непосредственно и на линии фронта", - заверил майор запаса.

Удары по объектам в РФ

Как сообщал УНИАН, 21 мая Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны поразили дронами Болховский завод полупроводниковых приборов в Орловской области РФ. Завод был задействован в производстве ракет "Искандер", "Кинжал" и самолетов.

Позже Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по ПАО "Энергия" в городе Елец Липецкой области РФ. Объект поразили в ночь на 23 мая подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Подтверждено попадание в район цели, зафиксирована серия взрывов. Продукция завода, в частности, используется в системах связи, управления, РЭБ, БПЛА, а также в производстве ракет "Кинжал".

В Минобороны РФ заявили, что в период с 20 по 23 мая российское ПВО якобы "сбило" 1177 украинских дронов. Из-за дороновых атак в РФ останавливал работу ряд аэродромов.

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