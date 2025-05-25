Среди погибших - трое детей из одной семьи на Житомирщине.

По состоянию на сейчас известно о более 70 пострадавших в результате ночной массированной атаки России по Украине: 12 человек погибли, более 60 ранены.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram-канале. "Среди погибших - трое детей из одной семьи на Житомирщине. Их родители госпитализированы, мама в тяжелом состоянии", - отметил он.

Клименко подчеркнул, что противник применил ракеты и ударные беспилотники, а целью стали дома мирных граждан: повреждено более 80 жилых домов. Зафиксировано 27 пожаров, на 3 локациях пожарные до сих пор тушат пламя.

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Всего под российским ударом оказались 13 регионов: город Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Полтавская области.

"Это был комбинированный, безжалостный удар, направленный на гражданских людей. Враг в очередной раз показал: его цель - страх и смерть", - написал министр.

Массированный ночной удар по Украине

РФ сегодня запустила по Украине почти 70 ракет и три сотни БПЛА.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в результате вражеской атаки пострадали большинство регионов Украины. По состоянию на утро было зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БПЛА в 15 локациях.

Сообщалось о погибших в Киевской, Николаевской, Житомирской и Хмельницкой областях.

В частности, в Житомирской области в результате вражеской атаки погибли 3 ребенка - 8, 12 и 17 лет.

В Киевской области в результате вражеской атаки четыре человека погибли, еще 23 пострадали. Среди пострадавших шестеро детей. В Киеве от атаки пострадали 11 жителей.

На Николаевщине погиб мужчина, пострадали 5 человек, среди них подросток.

В Хмельницкой области погибли четыре человека, еще пять человек получили осколочные ранения.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку, отметив, молчание США поощряет диктатора Путина. По его словам, "без действительно сильного давления на российское руководство не остановить эту жестокость". Зеленский призвал США, европейские страны и всех тех в мире, кто хочет мира, к решительности, к усилению санкций на РФ.

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