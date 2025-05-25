Зеленский о ночной атаке: Россия затягивает войну, молчание Америки поощряет Путина

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массированную атаку РФ по Украине сегодня ночью, отметил, что отсутствие реакции мира на подобные нападения поощряют российского диктатора к продолжению агрессивной политики. Об этом говорится в Telegram-канале главы государства.
"Сегодня спасатели работали в более чем 30 украинских городах и селах после массированного российского удара. Всюду, где нужно, работы продолжаются - наши службы на местах, оказывают помощь и поддерживают людей... Почти 300 ударных беспилотников выпустили россияне за эту ночь, большинство - "Шахеды". Еще почти 70 ракет разных типов, включая баллистические. Целями были Киев и область, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Черниговская, Сумская, Одесская, Полтавская, Днепровская, Николаевская, Харьковская и Черкасская области", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что это были сознательные удары по обычным городам.
"Разрушены и повреждены обычные жилые дома. В Киеве повреждены общежития истфака университета. Есть попадания по предприятиям. К сожалению, есть погибшие, в том числе дети. Мои соболезнования", - пишет Зеленский.
Президент подчеркнул, что каждый такой террористический российский удар - это достаточная причина для новых санкций против России.
"Россия затягивает эту войну и ежедневно продолжает убивать. Мир может уйти на уикенд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина. Без действительно сильного давления на российское руководство не остановить эту жестокость. Санкции точно помогут. Решительность сейчас имеет значение - решимость Соединенных Штатов, решимость европейских стран, всех тех в мире, кто хочет мира. Мир знает все слабости российской экономики. Остановить войну возможно, но исключительно благодаря нужной силе давления на Россию. Путина надо заставить думать не о запусках ракет, а об окончании войны", - отметил Зеленский.
Россия атакует Украину
Как сообщал УНИАН, Россия на фоне заверений, что готовит меморандум о мире каждую ночь массированно атакует Украину, убивая мирное население. В ночь на 24 мая россияне применили 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, которыми были атакованы Киев, Днепропетровскую, Одесскую и Запорожскую область. Также враг ударил 250-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Основным направлением российской атаки была столица Украины город Киев.
В ночь на 25 мая Россия осуществила комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения.
Вследствие вражеской атаки пострадали большинство регионов Украины. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БПЛА в 15 локациях.
Из-за варварской атаки россиян есть погибшие и пострадавшие, среди них дети.