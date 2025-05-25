Провал России в Малайзии: расхваленный Су-57 не прилетел на выставку, но уже имеет 'покупателя'

Зато россияне привезли на выставку только макет своего самолета, убеждая, что в одной из стран он начнет эксплуатироваться уже в этом году.

Российский истребитель пятого поколения Су-57Е так и не появился на международной выставке LIMA 2025 в Малайзии, несмотря на официальные заявления российских чиновников об участии самолета в мероприятии. Вместо боевой машины, на стенде российской Объединенной авиастроительной корпорации был представлен лишь макет. Это уже не первый раз, когда Москва пытается продвинуть экспортную версию Су-57, однако снова безрезультатно, пишет EurAsian Times.

Несмотря на отсутствие самолета, российские государственные СМИ сообщили о "первом иностранном покупателе" Су-57Е, который якобы должен начать эксплуатацию самолета в 2025 году. Страну не назвали, но вероятным претендентом считают Алжир. Однако до сих пор ни Москва, ни Алжир официально не подтвердили такое соглашение.

Малайзия сомневается

Москва активно связывала Су-57 с малазийской программой многоцелевого боевого самолета (MRCA), которая стартовала еще в 2009 году для замены устаревшего парка МиГ-29. Однако несмотря на предыдущие интересы, Королевские ВВС Малайзии так и не продвинулись в переговорах с Россией. Сейчас страна рассматривает и другие варианты, включая южнокорейский КФ-21, а также подержанные F/A-18 Hornet из Кувейта - правда, и этот проект завис в воздухе.

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В целом, несмотря на агрессивное продвижение, Су-57Е не может похвастаться активным спросом даже среди стран, традиционно эксплуатирующих российскую технику, в частности Индии и Малайзии.

Индия - тоже "нет"

Россия также пытается убедить Индию вернуться к сотрудничеству в рамках истребителя пятого поколения. В феврале 2025 года перед авиасалоном Aero India российская сторона снова предложила Нью-Дели экспортную версию Су-57Е - с обещаниями локального производства и поддержки индийского проекта AMCA. Однако индийские власти, которые еще в 2018 году вышли из FGFA (совместного проекта с РФ), остаются сдержанными.

Некоторые российские медиа и блогеры начали продвигать месседж, что Су-57 якобы способен "превзойти" Rafale ВВС Индии, ссылаясь на неподтвержденные потери индийских самолетов в конфликте с Пакистаном. Однако эти попытки не оказали значительного влияния на позицию Нью-Дели.

Почему не летит?

Основные проблемы Су-57Е - это задержки в производстве, сомнительное качество, ограниченные мощности российской промышленности в условиях санкций, а также негативный имидж России на международном рынке вооружений. И хотя российские чиновники продолжают говорить об "интересе" к самолету, реальных контрактов, кроме слухов, нет.

Провал демонстрации Су-57 в Малайзии лишь усугубляет сомнения потенциальных покупателей - и подрывает доверие к "пятому поколению" по-русски.

Другие интересные материалы о самолетах РФ

Ранее эксперты объяснили, что означает аббревиатура советского истребителя "МиГ". Как оказалось, "МиГ" - это аббревиатура, происходящая от фамилий двух главных конструкторов: авиаконструктора Артема Микояна и инженера-аэродинамика Михаила Гуревича.

В то же время авиаэксперт Валерий Романенко рассказал, что РФ почти восстановила потери современных истребителей. По его словам, в России был восстановлен парк самолетов современных типов - Су-30СМ, Су-35, Су-34.

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