Наибольшая угроза в тактике массированных налетов стай таких дронов.

Российские войска продолжают совершенствовать свои беспилотные технологии. На поле боя уже тестируются новые ударные дроны-камикадзе, которые способны действовать в "роях" и используют искусственный интеллект для уклонения от поражения и автономного определения целей. Об этом сообщил специалист по радиоэлектронной разведке и борьбе Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Еще в начале мая эксперт обнародовал данные о новом типе российского дрона, впервые зафиксированного на Сумском направлении в феврале этого года. Этот БПЛА имеет боевую часть весом около 3 кг и дальность поражения до 80 км. Собирается он из зарубежных комплектующих, управляется через мобильную сеть LTE, имеет инерционную и спутниковую навигацию.

Но главная особенность дрона - модуль автономного распознавания целей (Jetson), лазерный дальномер, мощная камера и высокоскоростной накопитель на более чем 100 Гб. Все это делает его автономным и потенциально устойчивым к средствам РЭБ.

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Новые дроны применяются группами от 2 до 6 единиц, и, по данным на середину мая, ежедневно на разных направлениях фиксируется до 30-50 вылетов. Несмотря на то, что массовое использование пока не началось, враг активно "учит" ИИ внутри дронов.

В частности, эти БПЛА уже способны противодействовать украинским зенитным FPV-дронам, выполняя сложные маневры уклонения даже до приближения вражеского дрона. Это свидетельствует о значительном прогрессе в обучении их автономного поведения.

Раскрашенные крылья и атаки на гражданские объекты

Во время атак 18 мая были замечены дроны с разноцветными крыльями - вероятно, для распознавания друг друга в полете. Один из таких БПЛА имел бензиновый двигатель и совершил удар на расстоянии более 100 км.

Недавно дроны атаковали поселок Великий Бурлук на Харьковщине. "Рой" из семи дронов бил по скоплению машин возле отделения "Новой почты" и по людям на рынке. Один из дронов попал в городской туалет, где и взорвался.

Были ли эти удары по гражданским объектам преднамеренными или результатом ошибки ИИ - пока неизвестно. Но эксперты подозревают, что это может быть частью тестирования сценариев, в которых дрон самостоятельно определяет цели.

Российское оружие - последние новости

Еще одной проблемой для Украины стал модернизированный Shahed-136, который теперь имеет комбинированные боевые части весом 90 кг (вместо стандартных 50-килограммовых).

Кроме модернизации БЧ, россияне обновляют и другие компоненты дронов, в частности, системы спутниковой навигации для противодействия украинским средствам РЭБ. Вносятся изменения и в тактику применения "шахедов".

Также сообщается, что несмотря на запуск локального производства этих БПЛА в российских городах, Москва продолжает тесно сотрудничать с Ираном в сфере вооружения.

В то время как Иран поставляет России технологии БПЛА, россияне передают Тегерану пилотируемую военную авиацию.

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