Эксперты отмечают, что время для оказания давления на Москву сейчас может быть более выгодным, чем когда-либо с первых дней конфликта.

Потенциал России на поле боя в Украине начал ослабевать, и летнее наступление может стать последней возможностью для Москвы прорвать украинскую оборону, так как к следующему году она столкнется с серьезной нехваткой живой силы и вооружения. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на заявления американских и европейских чиновников и военных экспертов.

При этом, хотя в последние дни Трамп, похоже, отказался от угрозы жестких финансовых санкций, однако, как отмечают эксперты, время для оказания давления на Москву сейчас может быть более выгодным, чем когда-либо с первых дней конфликта.

Слишком высокая цена за небольшие достижения

Согласно оценке Агентства военной разведки США, в отсутствие урегулирования путем переговоров или "надежной" западной помощи война "вероятно продолжит медленно развиваться в пользу России в 2025 году". Но российские успехи "замедляются и продолжают достигаться за счет высоких потерь личного состава и техники".

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Так, с момента вторжения в феврале 2022 года Россия "потеряла не менее 10 000 единиц наземной боевой техники, включая более 3 000 танков, а также почти 250 самолетов и вертолетов и более 10 военно-морских судов". При этом за последний год Россия захватила всего 0,6% дополнительной территории Украины, что стоило 1500 убитых или раненых в день.

"Россия очень постепенно захватывает части территории, но это обходится неподъемно дорого", — сказал Ричард Барронс, бывший глава британского Командования объединенных сил.

Ухудшение перспектив Москвы

Как отмечает сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг, Кремль привлек рекордное количество новобранцев в этом году, но темпы продвижения России на земле замедлились почти до нуля, отчасти из-за укрепления Украиной оборонительной зоны, и использования беспилотников ближнего радиуса действия для атаки на любые подходы России к линии фронта.

Украинский сотрудник службы безопасности заявил, что замедление продвижения может быть также частично связано с тем, что Россия была вынуждена перенаправить ресурсы на отвоевание полосы своей земли в Курской области вдоль северо-восточной границы Украины:

"Россия не может занять никаких территорий, и такая ситуация сложилась практически с момента окончания украинского контрнаступления. Несмотря на то, что у них все еще есть превосходство в три раза по численности войск — и, возможно, даже большее по системам [вооружения] — этого все равно недостаточно".

Кроме того, хотя Россия способна производить не менее 200 новых танков в год, она сильно зависит от восстановления законсервированных советских танков, запас которых на начало войны оценивался в 13 000 танков, и, по оценкам западных экспертов, он, скорее всего, закончится в ближайшие несколько месяцев.

"Россияне могут продолжать сражаться, но… со временем силы будут становиться все более и более демеханизированными, и это действительно накладывает отпечаток на то, как долго они смогут поддерживать текущий способ действий", — сказал Уотлинг.

Последняя возможность для России

Если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, Россия, скорее всего, воспользуется своим превосходством, чтобы усилить атаки летом в попытке прорваться через оборону Украины, сказали Уотлинг и Барронс. Но это может быть последняя возможность для Москвы.

"Россия фактически достигает кульминации в своей способности проводить наступление", — сказал Барронс. "Сейчас очень маловероятно, что у российских военных есть оборудование, люди, подготовка и логистика, чтобы начать наступление, которое прорвет украинскую линию обороны и — даже если они это сделают — немедленно воспользоваться этим".

При этом даже если России удастся захватить больше украинской территории, Кремль вряд ли достигнет своей заявленной цели — захватить полный контроль над четырьмя регионами, которые он незаконно аннексировал осенью 2022 года — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской — по словам Дары Массикот, старшего научного сотрудника Евразийского центра Карнеги в России.

"Есть разница между оттеснением украинцев на пять-десять километров за раз с большими затратами и наличием за этим собранной живой силы и бронетехники, чтобы использовать прорыв и прорваться через все эти препятствия… Это все еще очень большой счет с точки зрения необходимого им оборудования, и я просто не вижу такой концентрации нигде".

При этом, как отмечают западные чиновники, уверенность Путина в преимуществе России может быть основана больше на радужных оценках его подчиненных, чем на реальности.

"Если Украина сможет не допустить Россию к границам Донецка с сегодняшнего дня и до Рождества, а международные партнеры Киева будут усердно разрушать экономику России, Москве придется сделать сложный выбор относительно затрат, которые она готова понести для продолжения войны", - сказал Уотлинг.

Война в Украине

Как писало издание BILD, в июне 2025 года российские оккупационные войска могут пойти в новое наступление. Под угрозой три области Украины – Харьковская, Сумская и Днепропетровская.

При этом мониторинговый проект DeepState уже сообщал, что российским войскам удалось закрепиться в Сумской области. Враг установил контроль над четырьмя селами возле границы и территорией вокруг них.

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