'Что-то плохое произошло': Трамп пожаловался, что Россия украла у США гиперзвуковые ракеты

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в краже американских гиперзвуковых технологий, возложив вину на администрацию Барака Обамы. Об этом он заявил во время церемонии вручения дипломов в Вест-Пойнте 24 мая, передает Newsweek.
"Восемь курсантов сегодня взялись за разработку собственной гиперзвуковой ракеты. О, мы можем использовать ваши усилия для их строительства прямо сейчас. Знаете, у нас нашу украли. Мы ее разработчики. У нас ее украли во времена администрации Обамы. Они видели... знаете, кто ее украл? Русские ее украли. Что-то плохое произошло", - сказал Трамп.
Президент добавил, что США уже активно восстанавливают разработки.
На фоне растущей гиперзвуковой конкуренции США, Китая и России, Трамп также подчеркнул, что именно его администрация модернизировала американскую армию:
"Я знаю это, потому что я отстроил эту армию. И мы отстроили ее так, как никто никогда раньше, за мой первый срок", - добавил он.
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В прошлом году был представлен проект многоцелевой гиперзвуковой ракеты под названием Mako, которая предназначена для истребителя пятого поколения F-35.
Кроме того, в 2024-м США провели испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), проект которой ранее якобы был "отменен". Ее носителем выступает бомбардировщик B-52 Stratofortress.