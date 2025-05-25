Путин манипулирует мировым рынком зерна и использует голод как инструмент войны.

На сегодняшний день удивительно мало внимания уделяется методичному уничтожению Россией сельскохозяйственного потенциала Украины. Однако, как пишет Доминик Лоусон для The Times, именно Владимир Путин ставит под угрозу поставки продовольствия в глобальном масштабе, и подрывает способность Украины кормить не только себя, но и весь мир.

"До того как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, эта страна поставляла около 12 процентов мировой пшеницы и имела решающее значение для операций по оказанию помощи странам, пострадавшим от нехватки продовольствия или войны", - отмечает Лоусон.

Он подчеркивает, что кампания Кремля по уничтожению украинских запасов зерна в портах страны является методичной и стратегической. Так, ранее один из главных путинских телепропагандистов, Владимир Соловьев заявил: "Война за них [черноморские порты] будет вестись... без всякой пощады... Без черноморских портов Украина просто не существует".

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При этом, подчеркивает Лоусон, речь идет не о военных целях, а о кампании, нацеленной исключительно на продовольствие:

"С июля 2023 года, когда Кремль взял на вооружение эту стратегию, были нанесены сотни ударов по портовой инфраструктуре, и, согласно докладу Global Rights Compliance, более 101 000 квадратных метров зернохранилищ, а также оборудование, имеющее решающее значение для функционирования инфраструктуры экспорта зерна, пострадали по всему региону... Эти действия серьезно нарушили экспорт Украины и усугубили глобальное отсутствие продовольственной безопасности".

Как отметила юрист Ольга Мацкив, которая работает в GRC, для России зерно - это инструмент политической власти.

"Для них зерно - это валюта. Москва рассматривает это как способ повысить свой авторитет в Африке - например, с точки зрения влияния на отношение этих стран к войне в Украине. Изъятие украинского зерна - часть этого", - считает она.

Для Путина голод - еще один инструмент войны

Одним из шагов по снижению способности Украины прокормить себя был подрыв Каховской плотины в Херсонской области, в результате чего, по мнению аналитиков Wilson Center, "более миллиона гектаров земли в трех южных областях Украины... окажутся непригодными для использования в течение следующих трех-пяти лет из-за отсутствия водоснабжения".

При этом, хотя в Украине не было зарегистрировано ни одного случая смерти от голода, Всемирная продовольственная программа ООН недавно сообщила, что в районах, расположенных вблизи линии фронта, "миллионы людей прибегают к механизмам преодоления трудностей, жертвуя своей едой, чтобы их дети могли поесть… Более половины людей в Херсонской области на юге страны сталкиваются с острым голодом".

Как отмечает Лоусон, Путин пытается манипулировать мировым рынком зерна и использует голод как инструмент войны. И в этой ситуации странам ЕС, вместо того чтобы снова вводить тарифы на украинское зерно, стоит использовать 200 миллиардов долларов замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины.

Украинский агроэкспорт

С 2022 года зерновое хозяйство в Украине стало в основном убыточным из-за логистических проблем, связанных с войной, и других экономических факторов.

Производство основных зерновых культур - кукурузы, ячменя и пшеницы - в 2024-25 годах было одним из самых низких за последнее десятилетие, сократившись на 34% по сравнению с показателем 2021-22 годов из-за уменьшения посевных площадей.

Как отмечали эксперты, скудный урожай украинской пшеницы и относительно средние перспективы России могут оказать давление на мировые поставки пшеницы в 2026 году.

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