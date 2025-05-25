На сегодняшний день удивительно мало внимания уделяется методичному уничтожению Россией сельскохозяйственного потенциала Украины. Однако, как пишет Доминик Лоусон для The Times, именно Владимир Путин ставит под угрозу поставки продовольствия в глобальном масштабе, и подрывает способность Украины кормить не только себя, но и весь мир.
"До того как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, эта страна поставляла около 12 процентов мировой пшеницы и имела решающее значение для операций по оказанию помощи странам, пострадавшим от нехватки продовольствия или войны", - отмечает Лоусон.
Он подчеркивает, что кампания Кремля по уничтожению украинских запасов зерна в портах страны является методичной и стратегической. Так, ранее один из главных путинских телепропагандистов, Владимир Соловьев заявил: "Война за них [черноморские порты] будет вестись... без всякой пощады... Без черноморских портов Украина просто не существует".
При этом, подчеркивает Лоусон, речь идет не о военных целях, а о кампании, нацеленной исключительно на продовольствие:
"С июля 2023 года, когда Кремль взял на вооружение эту стратегию, были нанесены сотни ударов по портовой инфраструктуре, и, согласно докладу Global Rights Compliance, более 101 000 квадратных метров зернохранилищ, а также оборудование, имеющее решающее значение для функционирования инфраструктуры экспорта зерна, пострадали по всему региону... Эти действия серьезно нарушили экспорт Украины и усугубили глобальное отсутствие продовольственной безопасности".
Как отметила юрист Ольга Мацкив, которая работает в GRC, для России зерно - это инструмент политической власти.
"Для них зерно - это валюта. Москва рассматривает это как способ повысить свой авторитет в Африке - например, с точки зрения влияния на отношение этих стран к войне в Украине. Изъятие украинского зерна - часть этого", - считает она.
Для Путина голод - еще один инструмент войны
Одним из шагов по снижению способности Украины прокормить себя был подрыв Каховской плотины в Херсонской области, в результате чего, по мнению аналитиков Wilson Center, "более миллиона гектаров земли в трех южных областях Украины... окажутся непригодными для использования в течение следующих трех-пяти лет из-за отсутствия водоснабжения".
При этом, хотя в Украине не было зарегистрировано ни одного случая смерти от голода, Всемирная продовольственная программа ООН недавно сообщила, что в районах, расположенных вблизи линии фронта, "миллионы людей прибегают к механизмам преодоления трудностей, жертвуя своей едой, чтобы их дети могли поесть… Более половины людей в Херсонской области на юге страны сталкиваются с острым голодом".
Как отмечает Лоусон, Путин пытается манипулировать мировым рынком зерна и использует голод как инструмент войны. И в этой ситуации странам ЕС, вместо того чтобы снова вводить тарифы на украинское зерно, стоит использовать 200 миллиардов долларов замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины.
Украинский агроэкспорт
С 2022 года зерновое хозяйство в Украине стало в основном убыточным из-за логистических проблем, связанных с войной, и других экономических факторов.
Производство основных зерновых культур - кукурузы, ячменя и пшеницы - в 2024-25 годах было одним из самых низких за последнее десятилетие, сократившись на 34% по сравнению с показателем 2021-22 годов из-за уменьшения посевных площадей.
Как отмечали эксперты, скудный урожай украинской пшеницы и относительно средние перспективы России могут оказать давление на мировые поставки пшеницы в 2026 году.