Анастасия также рассказала, что сейчас происходит в ее личной жизни.

Украинская актриса и звезда сериала "Женский доктор" Анастасия Цымбалару, которая в прошлом году развелась со своим мужем Григорием Баклановым после 10 лет отношений, рассказала о личной жизни.

Анастасия ранее отмечала, что у нее уже был любимый человек после расторжения брака с коллегой. Однако потом актриса сообщила, что ее сердце снова свободно. А недавно она опубликовала совместное видео в своем Instagram с экс-супругом, из-за чего начали поговаривать о вероятном воссоединении пары.

Цымбалару решила расставить все точки над "і" в этой теме и ответила, что на самом деле происходит между ней и Григорием.

"У нас есть репетиция, у нас есть спектакли, мы периодически видимся - мы в нормальных отношениях. Поэтому, я думаю, что можно смело уже отпустить друг друга в свободное плавание. Оставить эту тему в покое и продолжать жить свою насыщенную жизнь", - рассказала Анастасия в проекте "Ближче до зірок".

Актриса также добавила, что мечтает о новых отношениях и ребенке. Более того, готова пожертвовать карьерой ради семьи.

"Я не карьеристка, стопроцентно у меня нет цели только быть номер один, нет, я так же, как и все девушки, хочу видеть себя и за мужчиной, хочу видеть себя мамой, но сейчас нет, не знакомятся вообще. Вот последние два месяца полная тишина", - призналась она.

Напомним, ранее актриса Анастасия Цымбалару призналась, что полностью потеряла слух.

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