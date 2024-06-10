В Севастополе россияне оставляют очень удобную гавань и развитую инфраструктуру.

В Военно-Морских силах ВС Украины сообщили, что в Черном море сейчас дежурит один подводный ракетоноситель РФ. Об этом в телемарафоне рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он утверждает, что в Крыму из-за опасности со стороны ВСУ враг выводит все свои ценные корабли в Новороссийск, но не сможет держать их там "пожизненно" - нет логистики, места у причалов и еще и проблема с гражданской инфраструктурой.

По его словам, сейчас на боевом дежурстве в Черном море находится российская подводная лодка-ракетоносец "Варшавянка", которая сменила на "посту" субмарину "Алроса" (проект "Палтус"), которая не является ракетоносителем.

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"Они находятся поочередно некоторое время в Черном море. Остальные корабли - в пункте базирования в Новороссийске... Из Крыма они (россияне - УНИАН) забирают все, что может представлять собой какую-то ценность. Последним мероприятием они забрали шесть единиц - это после уничтожения ракетоносителя "Циклон", который стоял на охране бухты в Севастополь", - уточнил спикер.

Он добавил, что в определенной части Черного моря противник может маневрировать только подводными лодками, а выход в море - процесс заметный. И противник понимает, что ВСУ будут реагировать на присутствие в акватории его кораблей. Поэтому для охраны Керченского пролива россияне ставят баржи и т.д., потому что находиться там кораблям - опасно.

"То, что они забились в базе Новороссийска не может продолжаться вечно. И для них, и для нас это - не выход", - говорит Плетенчук.

Он уточнил, что в Новороссийске находится именно военная российская морская база, которая и строилась когда-то именно по такому назначению.

"Проблема для россиян всегда была в том, что в Черном море у них фактически только две базы - Новороссийск и Севастополь, который был для них основной базой. И Новороссийск, хоть и строился как военная база, все равно не рассчитан на то количество единиц, которое они туда пытались завести. Поэтому для них это - проблема, в частности логистическая", - пояснил спикер.

По его словам, логистика в Новороссийске под такое количество кораблей не рассчитана, но военно-морская база - это не только обеспечение кораблей.

"Да, это нефтехранилище, склады с боеприпасами, что угодно может быть. Но существует еще и гражданская инфраструктура. У этих моряков есть семьи, у них есть дети. Они должны где-то жить, учиться. Это садики, школы, военные учебные заведения. Вся эта инфраструктура остается в Севастополе", - рассказал военный.

Он добавил, что в Севастополе сама гавань очень удобная - большая, уютная. Также есть соответствующий причальный фронт, а в Новороссийске не хватает причалов для всех единиц, которые надо перебросить.

Российские корабли в Черном море

Присутствие российского флота во временно оккупированном Крыму становится все меньше. Значительную часть судов перебазировали в порт Новороссийска, но противник и там не чувствует себя в безопасности, и поэтому может переместить свои корабли в другое место. По словам полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, для Украины такое движение не является положительным.

По его данным, россияне уже точно в Новороссийске поставили установку перезарядки тех же подлодок ракетами "Калибр" - уже было несколько пусков, но субмарины перезаряжались без захода в Севастополь. Дело времени, когда там будут перезаряжать и надводные корабли.

Как отметил эксперт, есть вероятность, что часть кораблей оккупанты перебросят в Каспийское море через Волго-Донской канал, чтобы там спрятать ракетоносители. По его мнению, для Украины это не лучший вариант - если "Калибры" будут выпускать с Каспия, то до части Украины они долетят.

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