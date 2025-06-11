Среди возвращенных – воины, погибшие на Курщине РФ, в Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 погибших защитников. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

Среди возвращенных "на щите" защитников - погибшие на Курщине РФ, в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях.

Как отметили в Координационном штабе, погибших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников штаба, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

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Содействие оказал Международный Комитет Красного Креста.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", - говорится в сообщении.

Договоренности с Россией о возвращении павших воинов

Как писал УНИАН, 2 июня на переговорах в Стамбуле делегации Украины и России договорились о новом обмене военнопленными и возвращении тел погибших бойцов. Глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что "договорились о возвращении 6 тысяч тел погибших солдат (в обмен) на 6 тысяч".

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали обмена. В частности, он сказал, что нужно очень тщательно изучить это. По его словам, россияне под видом украинских погибших уже раз передали своих убитых солдат.

В этом отношении в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что Россия продолжает попытки использовать "чувствительные гуманитарные темы в информационных целях".

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