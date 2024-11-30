Личности погибших будут установлены в кратчайшие сроки.

На подконтрольную правительству Украины территорию были возвращены тела 502 павших защитников. Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, из числа возвращенных павших защитников Украины 397 - с Донецкого направления. Еще 24 - с Луганского направления, 64 - с Запорожского, а из моргов на территории России было возвращено 17 погибших.

Отмечается, что павших защитников Украины удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Объединенного центра Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, других структур Сектора безопасности и обороны.

В Штабе благодарность за содействие выразили также Международному Комитету Красного Креста.

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"Отдельная благодарность личному составу Вооруженных сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы. Совместно с экспертными учреждениями будут в кратчайшие сроки установлены личности погибших", - говорится в сообщении.

Возвращение тел погибших украинцев

Как сообщал УНИАН, в начале ноября председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин отметил, что Россия до сих пор не передала родственникам тело украинской журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену.

По его словам, Российская Федерация даже не предоставила отцу журналистки дополнительных официальных подтверждений ее гибели.

Как писало WSJ, в Украине и России остаются тысячи военнопленных, которых государства еще не вернули домой. Причина заключается в том, что стороны часто не доходят согласия по обмену пленными. Отмечается, что в России находятся около 8 000 украинских солдат, а в Украине - до 5 000 россиян.

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