Пострадала и гражданская, и военная часть аэропорта.

В результате ракетного обстрела аэропорта "Винница" есть жертвы как среди гражданского населения, так и среди военных.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона сообщил председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Пострадала и гражданская, и военная часть аэропорта. Полностью разрушена башня и пункт управления. К сожалению, есть жертвы среди гражданских и военных. ГСЧС разбирает завалы. Количество жертв мы уточним позже, потому что большие завалы", - сказал он.

По словам Борзова, сейчас пожар локализовали и ликвидировали. Пока не известно, откуда именно оккупанты нанесли удар - с Черного моря или Приднестровья.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 марта, российские войска обстреляли ракетами аэропорт "Винница" и воинскую часть в Гавришовке. В результате взрывов произошел пожар.