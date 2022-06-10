Однако есть сейчас свидетельства о первых случаях болезни, подчеркнул мэр.

Оккупанты в Мариуполе закрыли больницы, чтобы скрыть вспышку случаев холеры в городе.

Об этом сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко в эфире информационного телемарафона.

"Надо понимать, что сейчас те больницы, которые руководствуются так называемой "ДНР", они закрывают те больницы, чтобы мы почти не получали информацию. Однако есть сейчас свидетельства того, что есть первые вспышки этих болезней (холеры - УНИАН). И они "борются" с этим таким образом, что закрыли город и поставили его на карантин", - отметил Бойченко.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе ситуация катастрофическая, в городе давно нет света, воды. Он практически разрушен российскими оккупантами.

20 мая городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что оккупанты пытаются восстановить водоснабжение в городе, однако, не имея компетентности, это приводит к массовому прорыву труб и подтоплений. Позже он сообщил, что россияне не смогли восстановить водоснабжение в Мариуполе и установили мобильные душевые палатки. Из-за отсутствия водоснабжения в городе могут возникнуть вспышки инфекционных заболеваний.

По данным Бойченко, в Мариуполе остается более 100 тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты сейчас распространяют новый фейк об Одессе и Николаеве.

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