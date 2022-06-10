Вбросы делаются, чтобы отвлечь внимание от ситуации в Мариуполе, который стоит перед угрозой эпидемии холеры.

Российские оккупанты распространяют фейк о вспышке холеры в Одессе и Николаеве.

Об этом заявил пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

По его словам, "новости" о вспышке холеры в Одессе и Николаеве являются провокационными вбросами, которые делаются, чтобы отвлечь внимание от ситуации в Мариуполе.

"Они (оккупационная власть – УНИАН) стоят перед угрозой масштабной эпидемии именно в Мариуполе. Поэтому, чтобы информационно перебить это, они показывают, что эти проблемы якобы в Одессе и Николаеве, разгоняются фейки", - заявил Братчук, добавив, что после вторжения россиян остаются только эпидемии и выжженная земля.

В областной военной администрации также сообщили журналистам, что заболеваемость холерой определяется не при осмотре врачом из-за тех или иных симптомов, а исключительно лабораторно-бактериологическим анализом.

По состоянию на 12:00 10 июня ни одного факта подтверждения наличия возбудителя холеры ни в Одессе, ни в Одесской области не обнаружено.

Как сообщал УНИАН, ранее в британской разведке заявили, что оккупированному Мариуполю грозит вспышка холеры. Кроме того, в городе критическая ситуация с медицинскими услугами и лекарствами.

Вас также могут заинтересовать новости: