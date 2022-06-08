Трупы вывозят грузовиками в морг возле "Метро" или на бывшую базу "Щирого кума" на Левобережье.

В Мариуполе под каждыми двумя из пяти многоэтажек находят по 50-100 тел погибших, больше всего - под руинами "хрущевок".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Разбор завалов продолжается. По информации, под каждыми двумя из пяти многоэтажек находят от 50 до 100 тел погибших. Больше всего в подвалах и подъездах так называемых "хрущевок". Трупы вывозят грузовиками в морг возле "Метро" или на бывшую базу "Щирого кума" на Левобережье. Если тела в не мумифицированном состоянии - везут прямо на один из двух полигонов для мусора. Бесконечный караван смерти", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по словам городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, российские оккупанты вместе с сепаратистами полностью уничтожили почти 1 300 многоэтажек в Мариуполе, поэтому реальное количество погибших жителей города может быть в разы больше озвученных 22 тысяч.

4 июня он сообщил, что оккупанты начали сносить разрушенные дома во временно оккупированном Мариуполе без разбора завалов. Он отметил что, сведения о новые тела погибших невозможно получить в связи с тем, что после сноса все вывозится на свалку.

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