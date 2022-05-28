Также россияне намерены завезти в город "партию зомбилитературы".

Российские оккупанты не смогли восстановить водоснабжение в Мариуполе и установили мобильные душевые палатки.

Об этом в своем Telegram-канале написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Так Мариуполь становится самым мобильным городом при России - мобильные крематории, мобильные зомбимобили, мобильные душевые. Мобильность России - уничтожение и мародерство", - отметил он.

Андрющенко также сообщил, что оккупанты вместо украинских книг уже приготовили в Донецке "партию зомбилитературы" для Мариуполя и Мариупольского района.

"Подарок от политиков и регионов России на днях с помпой и фанфарами будет передан в Мариуполь. Нет сомнения, что Россия проводит работу по уничтожению украинской самоидентификации детей Мариуполя. Если современный нацизм имеет какую-то другую форму - то я не знаю какую", - отметил советник.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе ситуация катастрофическая, в городе давно нет света, воды, тепла. Он практически разрушен российскими оккупантами.

Оккупанты называют уничтожение Мариуполя "освобождением от украинских войск".

20 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что оккупанты пытаются восстановить водоснабжение в Мариуполе.

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