Повестки вручают в очередях за водой.

Оккупанты решили воспользоваться ситуацией с отсутствием централизованного водоснабжения во временно оккупированной Макеевке Донецкой области. Они начали раздавать повестки мужчинам призывного возраста в очередях за водой.

Такой информацией поделились в Центре национального сопротивления: "Зафиксированы случаи, когда мужчины получали повестки в очереди за водой. То есть враг использует кризис в регионе как метод выявления мужчин для пополнения своей армии".

По данным ЦНС, воду раздают в бутылках с 9 до 15 часов. Чтобы ее получить, необходимо предъявить паспорт или свидетельство о рождении для детей. А у мужчин дополнительно проверяются отметки о постановке на учет в военкомате. Каждый из них может получить повестку, стоя в очереди.

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Мобилизация в так называемых "ДНР" и "ЛНР": последняя информация

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров 1 декабря признался, что на территории псевдореспублик незаконно мобилизовали на фронт более 3 тысячи студентов.

В первой половине ноября в "ДНР" призвали школьника Никиту. Так называемые "правоохранительные органы" угрожали уголовной ответственностью, если парень не прибудет в пункт мобилизации. Документы об окончании школы он получил, будучи на фронте.

Главарь "ДНР" Денис Пушилин в конце октября приказал призвать и отправить воевать против Украины 300 заключенных.

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