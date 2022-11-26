В Российской Федерации снова столкнулись с мобилизационной проблемой. Военное руководство получает доклады о реальной ситуации с мобилизацией.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в российских военкоматах не могут выполнить план осеннего призыва на военную службу.
"Российское военно-политическое руководство начало получать доклады о реальном положении дел проведенной мобилизации и выполнения плана осеннего призыва на военную службу. Известно, что военнослужащие Калининградской области уже не выполняют планы осеннего призыва на срочную службу из-за уклонения призывников", - указано в сообщении.
Мобилзация в России - что известно
21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о старте частичной мобилизации. Москве не хватает "пушечного мяса" в войне против Украины. При этом мобилизовать должны были только "запас", но повестки приходили всем без разбору.
Такие действия российских властей привело к массовому выезду мужчин в Армению, Грузию, Монголию, Турцию и дрцгме дружественные страны.
4 ноября президент РФ заявил, что удалось мобилизовать 318 тысяч россиян, а 49 тысяч уже отправили в Украину.
19 ноября в американском Институте изучения войны заявили, что россиян ждет новая волна мобилизации, но это не спасет армия РФ в Украине, а лишь ухудшит общее качество войск.
Кроме того, во временно оккупированном Крыму с 21 ноября начали вручать под подпись повестки о мобилизации.