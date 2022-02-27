Это было одно из немногих зданий 30-х годов, которые оставались в Чернигове, и памятник архитектуры.

В Чернигове в результате ракетного удара разрушен молодежный хаб.

Об этом сообщает Черниговская ОГА и местные жители в социальных сетях.

В ОГА напомнили историю здания.

Бывший кинотеатр им. Щорса открыли в августе 1939 года. Во время Второй мировой войны здание было почти полностью разрушено, хотя фасад уцелел. После войны кинотеатр отстроили. Это было одно из немногих зданий 30-х годов, которые оставались в Чернигове, и памятник архитектуры.

С прошлого года здание реставрировали. Чтобы с уважением к прошлому наполнить ее новым содержанием — превратить в Хаб социального партнерства. Общественную платформу для обучения, тренингов, консультаций, переговоров и прочего.

"Ориентировочно в 17:40 27 февраля 2022 года эту достопримечательность разбомбили во второй раз. Это сделали нацисты 21-го века - российские захватнические войска", - сказано в сообщении ОГА.

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