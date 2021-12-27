По его словам, Украина при поддержке западных партнеров одолеет РФ.

Спикер украинской делегации в минской ТКГ, внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович сделал новое заявление в адрес России, рассказав, что ей грозит в случае нового вторжения в Украину.

На днях Арестович жестко ответил Путину на слова об Украине. В этот раз в эфире телеканала "Дом" советник главы ОП заявил, что военная группировка РФ "недостаточно совершенна", чтобы нанести поражение Украине. Как утверждает Арестович, Россия в случае нападения сама проиграет.

"Их попытка вторгнуться закончится тяжелейшим поражением и тяжелейшим внутриполитическим и внешнеполитическим кризисом для РФ. Мы не боимся, украинские Вооруженные силы совместно с западными союзниками, их военно-технической помощью нанесут поражение российской группировке. Они не потянут просто, вся российская армия ничего не сможет с нами сделать", - заявил он.

"Ну приходите, вторгайтесь. Утопим вас в крови, все же очень просто, мы их просто утопим в крови. Я думаю, российские генералы за голову держатся сейчас, понимая, во что им выльется эта операция. И я надеюсь, что они сумеют объяснить Путину, как военные профессионалы, что это абсолютно бессмысленная затея", - добавил Арестович.

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Отметим, ранее Путин отказался давать гарантии ненападения на Украину. Журналист Sky спросил Путина, может ли он беспрекословно гарантировать, что Россия не будет нападать на Украину, или это будет зависеть от переговоров. "Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России. В этой связи мы дали понять, что дальнейшее движения НАТО на Восток неприемлемо. Разве это мы пришли с ракетами на границу США? Нет, это США пришли с ракетами к нам на порог, - сказал в ответ президент РФ.