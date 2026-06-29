Простое домашнее средство вернёт белым вещам свежий вид: оно есть на каждой кухне

Достаточно добавить в барабан стиральной машины 2 столовые ложки этой пищевой добавки, и вещи будут как новые.

Со временем белая одежда, полотенца и постельное белье начинают желтеть. Однако прежде чем прибегать к агрессивным отбеливателям, стоит обратить внимание на простое домашнее средство, которое может помочь вернуть тканям свежий и опрятный вид, пишет dobrzemieszkaj.pl.

Белые ткани требуют несколько иного ухода, чем цветные. Чтобы они как можно дольше сохраняли светлый оттенок, стоит соблюдать несколько основных правил стирки и сушки.

Прежде всего, белые вещи рекомендуется стирать отдельно от цветных. Даже специальные салфетки для улавливания красителей не способны полностью предотвратить переход краски с одних тканей на другие.

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Не менее важно правильно выбирать моющее средство. Средства, предназначенные для белых тканей, помогают сохранить их цвет и эффективнее удаляют загрязнения, характерные для светлой одежды. Вопреки распространённому мнению, стирать белые вещи не всегда нужно при очень высокой температуре. Многие современные стиральные машины обеспечивают эффективную стирку уже при 30°C, что также помогает сохранить волокна ткани.

Специалисты также советуют не использовать слишком много кондиционера для белья. Его избыток может накапливаться в волокнах ткани, из-за чего она становится более жесткой и со временем теряет опрятный вид.

Не менее важен и способ сушки. Солнечный свет может действовать как естественный отбеливатель для белых тканей. Поэтому сушка постельного белья, полотенец или футболок на солнце помогает дольше сохранять их светлый цвет.

Лимонная кислота против пожелтения

Одним из простых домашних средств, которые могут помочь вернуть белым тканям более свежий вид, является лимонная кислота.

Благодаря своим свойствам она помогает смягчать воду, устранять неприятные запахи и растворять минеральные отложения, накапливающиеся в волокнах ткани. Именно соединения железа, кальция и других минералов нередко становятся одной из причин постепенного пожелтения белых тканей.

В отличие от многих сильнодействующих отбеливателей, лимонная кислота не повреждает структуру ткани, поэтому её часто считают более мягкой альтернативой химическим средствам.

Чтобы уменьшить пожелтение белых вещей, перед стиркой можно добавить в барабан стиральной машины две столовые ложки лимонной кислоты. Если ткань уже заметно пожелтела, рекомендуется сначала её замочить.

Для этого нужно приготовить раствор из воды и двух пакетиков лимонной кислоты, хорошо его перемешать и замочить в нем одежду, полотенца или постельное белье примерно на два часа. После этого вещи можно постирать в стиральной машине, следуя рекомендациям производителя по уходу за тканью.

Подробнее о стирке

Ранее УНИАН писал о том, какова идеальная температура для стирки одежды. Долгое время температура 40 °C была стандартом для ежедневной стирки, однако теперь этот режим является скорее привычкой, чем реальной необходимостью.

Также сообщалось, что простая хитрость с носками экономит часы стирки каждую неделю. Суть метода заключается в том, чтобы сразу после сушки складывать носки в отдельную корзину.

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