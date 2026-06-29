Россия строит в Крыму новые корабли: в ВМС объяснили, когда внесут окончательные 'дизайнерские решения'

Плетенчук считает, что Кремль окажется в роли литературного мошенника Паниковского, которому пришлось бросить украденного гуся.

Временно оккупированный Крым фактически находится под огневым контролем ВСУ, поэтому строительство там российских кораблей выглядит странно - нужно подождать, пока враг вложит как можно больше денег, и нанести по соответствующим "точкам" окончательный удар.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, которого попросили прокомментировать, в частности, информацию о том, что ночью полуостров атаковали украинские беспилотники, раздавались взрывы, в том числе в районе Севастополя.

"Подробностей пока не будет, но боевые действия велись", - сказал он.

Видео дня

По словам военного, в Крыму достаточно объектов военной инфраструктуры и систем противовоздушной обороны. Кроме того, на оккупированном полуострове базируется авиация Черноморского флота РФ, которая присутствует над акваторией Черного моря и превращает ее в своеобразную серую зону.

Также пресс-секретарь прокомментировал удар по железнодорожному мосту, расположенному вблизи поселка Ички, который противник использует для переброски своих войск. По его данным, на полуострове наносятся удары по путям, по которым захватчики снабжают свои группировки. Он предложил представить чемодан без ручки, в который Силы обороны начали добавлять бетонные кирпичи. Как пояснил военный, в какой-то момент оккупанты должны оказаться в положении мелкого мошенника Паниковского - комического персонажа романа "Золотой теленок". В частности, этот мошенник украл гуся, но, чтобы спасти собственную жизнь, был вынужден бросить чужую собственность.

"Оккупанты наконец должны понять, что украинский Крым для них неподъемный, как, в принципе, и обеспечение группировок, находящихся как в самом Крыму, так и, соответственно, в южных регионах. Там россияне фактически оккупировали левобережье Херсонщины и южную часть Запорожской области. Поэтому да - речь идет о логистике, об обеспечении россиян, находящихся на линии боевого столкновения", - пояснил Плетенчук.

Он добавил, что среди целей ВСУ - Керченский мост, но это - не финал многоходовой операции Сил обороны, которая годами проходит на юге Украины. Ведь в Азово-Черноморском регионе противник по-прежнему держит свой флот. Военный напомнил, что противник с 2014 года использует свои приграничные территории для нанесения ударов по Украине. Поэтому до завершения указанной операции еще "не очень близко".

"А вот то, что постепенно меняется сама парадигма, это важно… Сейчас мы подошли к вопросу присутствия россиян в Крыму, хотя их флот там уже отсутствует", - подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, после ударов по российским паромам и т. п. оккупанты изменили тактику - постоянно перемещают единицы между местами стоянки, чтобы снизить риск новых атак со стороны ВСУ. Плетенчук отметил:

"Что касается того, что они ещё строят, это выглядит немного странно, если честно. Учитывая, что у них был такой опыт с "Аскольдом" - новым ракетоносцем, который фактически достраивали на том же заводе "Залив" (завод в Керчи - УНИАН)… Ну, если им так хочется вкладывать деньги в металл - хорошо… В такой ситуации стоит дождаться, когда будет вложено максимальное количество денег и ресурсов для того, чтобы ВСУ внесли свои окончательные конструктивные решения - на финальной стадии достройки".

Он подчеркнул, что весь Крым фактически находится под огневым контролем Украины, поэтому вложение российских денег на полуострове в такое строительство, "по-видимому, вопрос из другой плоскости".

Война в Украине - Кинбурнская коса

Как писал УНИАН, пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что россияне удерживают Кинбурнскую косу, поскольку она является для них важным плацдармом. Оттуда оккупанты фактически блокируют выход в Чёрное море из морских портов Николаева. Также противник использует Кинбурнскую косу для нанесения ударов по южной части Николаевской области. Коса - это зона боевых действий.

Вас также могут заинтересовать новости: