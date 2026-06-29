Это даже не уровень бюджетных Android: раскрыт главный недостаток нового iPhone

По словам инсайдеров, Apple продолжит использовать в самых дешевых iPhone устаревшие экраны. Смартфон iPhone 18e, который должен выйти весной 2027 года, снова получит 6,12-дюймовую LTPS OLED-матрицу с частотой обновления 60 Гц, пишет MacRumors.
Это означает, что iPhone 18e не будет поддерживать технологию ProMotion с адаптивной частотой 1–120 Гц, а также функцию Always-On Display, которые дебютировали еще в 2021 году в моделях iPhone 13 Pro, а в серии iPhone 17 стали доступны и в базовых устройствах.
Если информация подтвердится, iPhone 18e станет уже третьим поколением бюджетных телефонов Apple, сохранившим экран с частотой 60 Гц – после iPhone 16e и 17e. На фоне современных тенденций это выглядит устаревшим решением, поскольку сегодня даже многие Android-фоны начального уровня могут похвастаться экранами 120 Гц.
По сведениям источника, главным изменением в iPhone 18e станет появление Dynamic Island, который заменит привычный вырез в верхней части дисплея, а также непривычные 9 ГБ оперативной памяти. Однако экранная технология останется без изменений как минимум еще одно поколение.
Презентация iPhone 18e запланирована на весну 2027 года. Вместе с ним Apple представит базовый iPhone 18 и новое поколение iPhone Air.
По информации Марка Гурмана, презентация iPhone 18 пройдет 9 сентября. Помимо iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, ожидается анонс дебютного складного смартфона компании.
Ранее инсайдеры раскрыли, что ждать на осенней презентации Apple. По слухам, компания готовит один из самых насыщенных релизных сезонов в своей истории.