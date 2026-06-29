На юге во время жары россияне планируют применить дроны-бомберы с напалмом, - Волошин

Россияне готовят зажигательные боеприпасы, чтобы вызвать как можно больше пожаров.

Российские оккупанты планируют применить на юге Украины дроны-бомбардировщики, оснащенные напалмом, чтобы в период жары вызвать как можно больше пожаров. Об этом УНИАН рассказал пресс-секретарь Сил обороны юга Украины, полковник ВСУ Владислав Волошин.

"Российская 49-я армия, которая находится на левом берегу, напротив Берислава, по данным нашей разведки, сейчас получает авиабомбы ЗБ-500… Фактически это - зажигательный бак. Бак с напалмом, содержащий 200–215 килограммов горючей смеси. Эту горючую смесь из авиабомб россияне должны использовать для изготовления зажигательных боеприпасов для дронов-бомбардировщиков", - рассказал офицер.

Он пояснил, что россияне таким образом готовят зажигательные боеприпасы, чтобы вызвать как можно больше пожаров именно в то время, когда Украину охватила жара и вокруг много сухой растительности. В частности, это касается местности выше Херсона, вдоль Днепра - от Каховки, Берислава и т. д.

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Как отметил военный, противник стремится причинить как можно больше страданий не только военным, но и мирному населению Украины.

ЗБ-500: что известно

Зажигательные бочки предназначены для нанесения ударов по скоплениям живой силы противника на суше и на водной поверхности, по целям, скрытым густой растительностью, автоколоннам, позициям комплексов ПВО, пунктам связи и т. д. Люди, поражённые этими боеприпасами, испытывают резкую боль, получают сильный шок, глубокие ожоги кожи и мышечных тканей, отравление, снижение сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям и т. д.

ЗБ-500 могут применяться с всех типов самолетов фронтовой авиации и вертолетов Ми-8, Ми-24, КА-29, КА-50/52. Бомбометание обычно происходит на высокой скорости (100–1200 км/ч) с небольших высот (30–1000 м), что увеличивает площадь поражения. Эти боеприпасы ограниченно применялись в Афганистане и Чечне для "выкуривания" противника из "зеленки".

Война в Украине - ситуация на юге

Как писало УНИАН, пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщил, что россияне получили приказ ввести на Кинбурнскую косу дополнительный личный состав - разместить несколько десятков солдат на позициях, поскольку те, кто находился в этом районе ранее, были ликвидированы Силами обороны Украины. В частности, противник изучает возможность привлечения дополнительных сил, поскольку опасается высадки украинского десанта.

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