Под конец июня Киев разогреет до +33°

Последний день июня в Киеве будет сухой, солнечный и жаркий. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В столице ожидается ясная погода с большим количеством солнца и без осадков. Воздух днем прогреется до +31°...+33°. Без осадков.
Атмосферное давление 748-749 мм ртутного столба. Ветер подует с севера, 5-10 м/с.
Погода 30 июня
Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью +23°, днем +33°, возможен небольшой дождь.
В Луцке будет ясно, ночью +23°, днем +34°.
В Ровно завтра ясно, ночью +23°, днем +34°.
В Тернополе 30 июня ночью +23°, днем +34°, ясно.
В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +23°, днем +33°.
В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +24°, днем +34°, дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +23°, днем будет +36°, переменная облачность, дождь.
В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +24°, днем +34°, возможен дождь.
В Виннице завтра будет +23°...+33°, ясно.
В Житомире во вторник ночью +24°, днем +34°, ясно.
В Чернигове столбики термометров покажут +22°...+31°, ясно.
В Черкассах завтра ночью +24°, днем +32°, ясно.
В Кропивницком температура ночью будет +24°, днем +32°, ясно.
В Полтаве - ясно, температура воздуха +22°...+30°.
В Одессе 30 июня - ясно, температура ночью +24°, днем +32°.
В Херсоне во вторник ночью будет +23°, днем +34°, переменная облачность.
В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +23°, днем +35°.
В Запорожье температура ночью +23°, днем +32°, ясно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +20°, а днем +27°, переменная облачность.
В Харькове - ясно, температура ночью +20°, днем +27°.
В Днепре температура ночью будет +23°, днем +31°, переменная облачность.
В Симферополе во вторник будет ясно, +19°...+30°.
В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +17°, днем +29°.
В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +29°.