Один из последних лояльных России оплотов в Европе – под угрозой. Президент Сербии Александар Вучич объявил о своей отставке, заявив, что покинет пост через несколько недель. Теперь в стране состоятся досрочные президентские и парламентские выборы.

Кроме того, сначала на проправительственном митинге перед своими сторонниками, а затем – во время выступления в парламенте, когда Вучич и сказал, что, "возможно, в последний раз" обращается к депутатам как президент, он дал понять, что пойдет на парламентские выборы со своей политической силой. И тогда же назвал студентов, являющихся движущей силой антиправительственных протестов, "пешками в руках политиков". Они, мол, не захотели говорить "со своим президентом" (досрочные выборы – одно из требований студенческих протестов, которые не прекращаются с декабря 2024 года).

Иными словами, заявление о предстоящей отставке – вынужденный шаг на опережение. В стране коррупционные скандалы, студенты выходят на антиправительственные выступления, рейтинги летят вниз…

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И у Александара Вучича, правившего страной девять лет, печальный выбор – либо идти на досрочные выборы сегодня, либо на срочные выборы с еще худшими рейтингами завтра. Вучич решил рискнуть.

С 2014 по 2017 годы он уже возглавлял правительство. Однако его партия, по состоянию на сегодня, имеет менее 50% поддержки. Поэтому, теоретически, оппозиция может победить, если выдвинет единого кандидата на президентских выборах и проведет слаженную кампанию на парламентских.

Хотя украинский вопрос далеко не является главным для сербской политики, он иногда обсуждается в контексте присоединения к европейским антироссийским санкциям. И оппозиция здесь явно не поддерживает лояльного к Российской Федерации Вучича. Так, один из ключевых оппозиционеров Здравко Понош заявляет, что Вучич "сидит на двух стульях" между Брюсселем и Москвой, а будущее Сербии – в Европе, а не с Россией. Следовательно, должно происходить постепенное согласование внешней политики Сербии с политикой ЕС.

Более сложная ситуация со студенческим движением – у него нет четких лидеров и общих политических позиций вообще.

Главная политическая программа студентов – это проведение антикоррупционных расследований в правительстве. Но такой вектор дает шансы на поддержку студентами проевропейской оппозиции. И если это произойдет, это даст серьезные шансы отстранить Александара Вучича от власти. Ведь Виктор Орбан из соседней Венгрии уже с нетерпением ждет этого.